Le otto semifinaliste dell’Over 55 

L’ultimo turno della fase a gironi dei due raggruppamenti dell’Over 55 nel campionato Msp ha designato le semifinaliste.

Nel girone Oro la rete di Tolu basta agli Amatori Orione Selargius per chiudere al primo posto e superare il SI. TI. Carbonia. I cugini della Maccioni Marmi (secondi) calano invece il tris sulla Cooper Band, mentre pareggiano 1-1 le altre due semifinaliste Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare e Deximu (che si giocheranno il titolo provinciale di categoria). Nell’anticipo di venerdì inutile il 3-0 del Real Putzu sulla Sardachem: entrambe sono fuori dalle semifinali.

Nel girone Argento Amatori La Palma (0-0 col Cagliari 2007, che accede in semifinale) e I. R. Moniaflor (3-2 alla Esosol/Car Refinish) terminano entrambe a quota 22 punti. Si prende il terzo posto la Tielle Team (4-1 sull’Opes Team). L’1-0 del Poggio dei Pini/Sotto La Torre firmato da Pregio sulla Lewis Rooms conferma i capoterresi al sesto posto; un punto ciascuno per Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e Nuraghe/Evolvere, anch’esse escluse dalle semifinali.

Le quattro semifinaliste si contenderanno la possibilità di giocarsi un posto in finale nella sfida secca contro la trionfatrice del girone Oro, con in palio la Supercoppa Over 55.

Giornata di quarti di finale nell’Over 58: la Masnata Chimici regola il La Vernice per 2-0 e con lo stesso risultato Il Club si impone sulla Polisportiva Sestu. Molto combattuta ed equilibrata la sfida tra Di. Fer. e Sinnai Conad Superstore: dopo l’1-1 dei tempi regolamentari la squadra cagliaritana ha conquistato la semifinale ai calci di rigore con il definitivo 4-2.

Per chiudere, basta il successo di misura alla Mediterranea R. U. contro la De Amicis per guadagnare un posto tra le migliori quattro, che a partire da sabato si sfideranno per conquistare la finalissima.

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