VaiOnline
Teatro Melis.
18 gennaio 2026 alle 01:10

Le Note d’argento  dedicate a nonni: ed è gran pienone  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutto esaurito ieri pomeriggio al Teatro Carmen Melis, ridotto del Teatro Lirico di Cagliari, per il concerto “Note d’argento: il Lirico per la Grande Età”, primo appuntamento di una rassegna che l’Ente musicale cagliaritano diretto dal sovrintendente Andrea Cigni dedica al pubblico âgé (ospiti di residenze per anziani, circoli, associazioni, UniLiber - Università del Tempo Libero).
Nell’interpretazione dell’Orchestra del Lirico diretta dal maestro Cristiano Del Monte, i presenti si sono divertiti ad ascoltare una snella e coinvolgente selezione di brani tratti dall'operetta più celebre e popolare, La vedova allegra di Franz Lehár.
Tanti applausi per i due giovani e talentuosi solisti, il soprano Elena Schirru e il tenore Valerio Borgioni, interpreti di “Tace il labbro”, “Vò da Maxim allor” e altre amatissime pagine dell’operetta per antonomasia, ambientata nella frizzante Parigi degli inizi del Novecento.
In sede di presentazione, il sovrintendente Cigni ha accennato alle iniziative messe in piedi dal Teatro Lirico di Cagliari per attrarre nuovo pubblico: «I progetti Educational e NextGen sono pensati per l’avvicinamento al melodramma degli studenti degli istituti scolastici della Sardegna. Oltre a ciò, abbiamo pensato a una serie di eventi dedicati, appunto, alla grande età»

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore