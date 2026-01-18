Le Note d’argento  dedicate a nonni: ed è gran pienone  

Tutto esaurito ieri pomeriggio al Teatro Carmen Melis, ridotto del Teatro Lirico di Cagliari, per il concerto “Note d’argento: il Lirico per la Grande Età”, primo appuntamento di una rassegna che l’Ente musicale cagliaritano diretto dal sovrintendente Andrea Cigni dedica al pubblico âgé (ospiti di residenze per anziani, circoli, associazioni, UniLiber - Università del Tempo Libero).

Nell’interpretazione dell’Orchestra del Lirico diretta dal maestro Cristiano Del Monte, i presenti si sono divertiti ad ascoltare una snella e coinvolgente selezione di brani tratti dall'operetta più celebre e popolare, La vedova allegra di Franz Lehár.

Tanti applausi per i due giovani e talentuosi solisti, il soprano Elena Schirru e il tenore Valerio Borgioni, interpreti di “Tace il labbro”, “Vò da Maxim allor” e altre amatissime pagine dell’operetta per antonomasia, ambientata nella frizzante Parigi degli inizi del Novecento.

In sede di presentazione, il sovrintendente Cigni ha accennato alle iniziative messe in piedi dal Teatro Lirico di Cagliari per attrarre nuovo pubblico: «I progetti Educational e NextGen sono pensati per l’avvicinamento al melodramma degli studenti degli istituti scolastici della Sardegna. Oltre a ciò, abbiamo pensato a una serie di eventi dedicati, appunto, alla grande età»

RIPRODUZIONE RISERVATA