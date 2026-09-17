Le maestre tinteggiano le aule per accogliere gli alunni 

A Siniscola monta la protesta di genitori e insegnanti per la situazione delle aule. Nel plesso di via Gramsci l’ingresso principale è ancora inaccessibile per problemi di sicurezza, il pavimento ha avuto un cedimento qualche mese fa ma i lavori di ripristino, previsti per l’estate, non sono mai iniziati. Le aule non vengono imbiancate da anni. Alcune maestre, armate di tinte e pennelli, hanno provveduto a tinteggiare per accogliere i bambini in un ambiente decoroso. In ogni plesso vengono segnalate criticità che l’amministrazione comunale non è riuscita ancora a risolvere. Angela Bulla, assessora all’Istruzione, da giorni è subissata di lamentele e richieste. «Ho effettuato personalmente i sopralluoghi nei vari istituti, siamo a conoscenza dei diversi problemi nei plessi, stiamo lavorando per risolverli prima possibile - dice -. Abbiamo dovuto fare delle scelte, dettate dalla disponibilità economica e dalla valutazione tecnica dei singoli interventi. C’era un problema di sicurezza importante in uno dei caseggiati e questo ci ha costretti a dirottare lì le risorse disponibili perché era a rischio il servizio della mensa scolastica. Abbiamo installato condizionatori in un plesso, sistemato gli spazi esterni, provveduto alla pavimentazione di un edificio, stiamo cercando di provvedere a tutto. Ai nostri operai - aggiunge Bulla che è anche vice sindaca - si aggiungono quelli del progetto Lavoras, abbiamo in programma nei prossimi giorni di tinteggiare le aule, i corridoi e rendere le scuole che ancora non abbiamo sistemato provviste di ambienti decorosi e accoglienti».

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