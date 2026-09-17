SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Siniscola.
18 settembre 2026 alle 00:21

Le maestre tinteggiano le aule per accogliere gli alunni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Siniscola monta la protesta di genitori e insegnanti per la situazione delle aule. Nel plesso di via Gramsci l’ingresso principale è ancora inaccessibile per problemi di sicurezza, il pavimento ha avuto un cedimento qualche mese fa ma i lavori di ripristino, previsti per l’estate, non sono mai iniziati. Le aule non vengono imbiancate da anni. Alcune maestre, armate di tinte e pennelli, hanno provveduto a tinteggiare per accogliere i bambini in un ambiente decoroso. In ogni plesso vengono segnalate criticità che l’amministrazione comunale non è riuscita ancora a risolvere. Angela Bulla, assessora all’Istruzione, da giorni è subissata di lamentele e richieste. «Ho effettuato personalmente i sopralluoghi nei vari istituti, siamo a conoscenza dei diversi problemi nei plessi, stiamo lavorando per risolverli prima possibile - dice -. Abbiamo dovuto fare delle scelte, dettate dalla disponibilità economica e dalla valutazione tecnica dei singoli interventi. C’era un problema di sicurezza importante in uno dei caseggiati e questo ci ha costretti a dirottare lì le risorse disponibili perché era a rischio il servizio della mensa scolastica. Abbiamo installato condizionatori in un plesso, sistemato gli spazi esterni, provveduto alla pavimentazione di un edificio, stiamo cercando di provvedere a tutto. Ai nostri operai - aggiunge Bulla che è anche vice sindaca - si aggiungono quelli del progetto Lavoras, abbiamo in programma nei prossimi giorni di tinteggiare le aule, i corridoi e rendere le scuole che ancora non abbiamo sistemato provviste di ambienti decorosi e accoglienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’assessora Manca: «Fatta la nostra parte. Tagli di rotte? La causa è il caro carburante»

Lo stop alla tassa d’imbarco è rimandato alla primavera

L’azzeramento è finanziato ma serve l’ok del Governo FdI: «Regione in ritardo, destagionalizzazione fallita» 
Roberto Murgia
Job Fair

Caccia al lavoro, la carica dei 650

A Cagliari le richieste delle imprese: «Servono 1.700 profili professionali» 
Massimiliano Rais
1929-2026

«Il suo impegno un dono per gli altri»

Nell’omelia il ricordo di Soddu. Telefonata di cordoglio di Mattarella ai figli 
Emanuele Floris
La governatrice: «Risorse non dovute». Sindacati e primo cittadino in allarme: «Si faccia subito chiarezza»

L’impresa vuole più soldi, Todde: «No ai ricatti» Nuovo ospedale a rischio

San Gavino, opera completa all’80 per cento Ma ora Fincantieri Finso chiede altri 14 milioni 
Gigi Pittau
L’intervista

«L’Einstein telescope piace alla Svizzera» Ma l’eolico è bocciato

Nell’Isola l’ambasciatore Roberto Balzaretti: «Per noi la Sardegna è una grande opportunità» 
Alessandra Carta
La battaglia

Addio al bollo, aspro scontro Meloni-Renzi

La premier: misura strutturale Il leader di IV: mia vecchia idea 
Roma

Precipita per prendere il giocattolo

Cade dal balcone: gravissimo un bimbo di 5 anni. Era solo, la finestra aperta 