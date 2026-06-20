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21 giugno 2026 alle 00:45

Le donne e l’Europa: undici storie in mostra 

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Sarà inaugurata domani, alle 10, nella Sala Gramsci della biblioteca di Scienze Economiche dell’Università, in viale Sant’Ignazio 84, la mostra “Pioniere. Le donne che hanno fatto l’Europa”.

L’esposizione, prodotta dal Centro per la cooperazione internazionale, con il sostegno del comune di Rovereto e realizzata in collaborazione con Anpi Rovereto-Vallagarina, Europe Direct Trentino e Settenove Edizioni, racconta le storie di undici donne che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione dell’Europa contemporanea. Rivoluzionarie, avvocate, funzionarie, sindacaliste e docenti che, con il loro impegno, hanno promosso i valori di pace, diritti, giustizia sociale e uguaglianza. Attraverso un percorso che attraversa il Novecento, dalla Resistenza ai processi di integrazione europea fino alle sfide del presente, la mostra restituisce visibilità al ruolo svolto dalle donne nei movimenti pacifisti, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni, evidenziandone il contributo alla crescita democratica dell’Europa.

L’allestimento comprende 16 pannelli illustrati con testi di Pina Caporaso e Giulia Mirandola, illustrazioni di Michela Nanut e progetto grafico di MarameoLab, ispirati all’omonimo volume pubblicato da Settenove Edizioni nel 2022. La mostra è visitabile, fino al 30 giugno, nella biblioteca di Scienze Economiche dal lunedì al venerdì (dalle 8.15 alle 19.45) e il sabato dalle 8.15 alle 17.45. L’ingresso è libero e gratuito. L’inaugurazione di domani offrirà un’occasione di riflessione sul contributo femminile alla storia europea e sui temi della cittadinanza, della partecipazione democratica e della tutela dei diritti, coinvolgendo la comunità accademica e la cittadinanza.

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