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Oliena.
10 settembre 2026 alle 00:18

Le Cortes festeggiano i loro primi trent’anni 

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Oliena celebra i trent'anni dalla prima Cortes Apertas e lo fa con quattro giorni carichi di cultura e tradizione. Si comincerà oggi alle 9.30 all'hotel Su Gologone con il convegno “Il futuro di Autunno in Barbagia”, organizzato da Comune di Oliena, Camera di commercio e Aspen. Parteciperanno i sindaci dei paesi del circuito, i rappresentanti degli organismi camerali e gli operatori del territorio per discutere su conservazione e significato delle Cortes oggi. Nel pomeriggio apriranno le mostre sugli abiti tradizionali e sulla produzione dolciaria negli spazi culturali e nelle chiese.

Domani, la manifestazione entrerà nel vivo con l'apertura di 58 cortes con prodotti tipici, artigianato e dimostrazioni. Alle 18, in piazza Aldo Moro, si terrà il "Benevègnios" alla delegazione di Oliana, la comunità catalana gemellata con Oliena dal 2018, unite dal gigante “Lussugliu”. In serata musiche e balli. Sabato, dalle 10, mostre, cortes e laboratori, e andrà in scena l'antico matrimonio olianese. Alle 21 in piazza, il concerto di Maria Luisa Congiu. Domenica ancora cortes, musica, balli e gruppi folk, con attenzione alle nuove generazioni: saranno presenti i mini folk di Benetutti, Orotelli, Padru, Silanus e Battos Moros. Presenta Giuliano Marongiu.

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