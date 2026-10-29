Lazio da record di punti: cinque vittorie di fila e l’infermeria si svuota 

La Lazio si prepara alla sfida di domenica contro il Cagliari, all’Olimpico, dopo un avvio di campionato da record. La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato 25 punti nelle prime nove giornate, con otto vittorie e un pareggio, facendo registrare la migliore partenza della propria storia in Serie A e condividendo il primato in classifica con l’Inter. Nell’ultimo turno i laziali hanno travolto il Sassuolo per 6-2, centrando il quinto successo di fila.

I recuperi

Arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico biancoceleste perché Adam Marusic e Nicolò Rovella stanno recuperando dai rispettivi infortuni e sono in fase di rientro. Tempi più lunghi invece per Albert Gudmundsson, ancora alle prese con i postumi della lussazione alla spalla rimediata durante gli impegni con la Nazionale. Gattuso potrà avere a disposizione anche Matteo Cancellieri e Andrea Pinamonti, entrambi tornati in campo nella ripresa della gara di Reggio Emilia. Contro il Cagliari si valutano alcune rotazioni a centrocampo, mentre in attacco Tijjani Noslin, autore di una doppietta contro il Sassuolo, potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. Difficile, tuttavia, modificare gli equilibri di un reparto offensivo che sta offrendo ottime risposte sul piano della qualità e del rendimento. Dopo la seduta di gestione di mercoledì, da ieri a Formello la squadra si sta concentrando sulle esercitazioni tattiche in vista della partita contro i rossoblù. Domani è in programma la rifinitura.

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