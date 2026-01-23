Lavori sulla ferrovia, Italia spezzata in due 

Firenze. Fine settimana complicato per chi viaggia in treno lungo la direttrice nord-sud dell’alta velocità per lo stop alla circolazione ferroviaria a Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. La causa sono i lavori al cavalcavia di ponte al Pino, di proprietà di Rfi: sarà posizionata una passerella pedonale provvisoria in previsione della sostituzione del ponte che avverrà la prossima estate.

L’interruzione sarà dalle 15 di oggi alla stessa ora di domani: le Frecce e gli Italo provenienti da sud termineranno la corsa a Campo di Marte, poi i passeggeri proseguiranno in bus per Rifredi per salire su un secondo treno verso Bologna. Percorso inverso per chi arriva da nord. Operazione che comporterà un allungamento dei tempi di percorrenza da una a due ore (in quest’ultimo caso per quei collegamenti che saranno invece instradati sulla linea Tirrenica).

Tutte le modifiche sono state inserite nei sistemi di vendita di Trenitalia e Italo per garantire – si spiega – la massima trasparenza per gli utenti. Intanto però hanno protestato Consumerismo No profit e Codacons: «Treni Av più lenti, ma il biglietto non scende». Per lo stop obbligato a Firenze l'offerta del numero di treni di Trenitalia e di Ntv è stata ridotta del 50%: ne è previsto comunque uno ogni ora per ciascuna direzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA