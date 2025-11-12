Lavori per la metro, capolinea dei bus in via Sassari Porto Canale: attivato da ieri il nuovo collegamento  

I cambiamenti nella viabilità di piazza Matteotti hanno portato a delle modifiche anche nel servizio pubblico del Ctm. Da ieri è operativa la nuova disposizione dei capolinea: per le linee PF e PQ è stato spostato da piazza Matteotti a via Sassari, mentre per le linee GSS, 29 e 29S è stato organizzato nella terza banchina fronte stazione ferroviaria.

Modifiche anche al tracciato: le linee 1, 1N, 5, 5/11 e 7 non effettuano più la fermata di transito in piazza Matteotti, ma direttamente in via Roma fronte stazione FS. Per gli studenti: i supplementi scolastici 9A Agrario, 8H Alberghiero, 5S Istituto Alberti, non partiranno da piazza Matteotti ma dalla fermata n. 40 in via Roma (fronte stazione FS).

E sempre ieri il Ctm ha avviato l’estensione delle linee GSS e 8A al Porto Canale – Porto Industriale della Sardegna, un obiettivo inseguito da anni diventato realtà. Domenica sarà invece la volta della linea 8A, che collegherà Giorgino e Porto Canale al Policlinico di Monserrato nella giornata festiva. «L’azienda continua a lavorare con il massimo impegno per mantenere alti gli standard di qualità», spiega Fabrizio Rodin, presidente del Ctm.

RIPRODUZIONE RISERVATA