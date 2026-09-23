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24 settembre 2026 alle 00:50

Lavori per la metro, acqua a singhiozzo nell’area di viale Diaz  

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Serve una nuova condotta per eliminare le interferenze tra la rete idrica i binari della metropolitana di superficie che passerà in viale Diaz. Sarà realizzata domani mattina dai tecnici di Abbanoa proprio nell’ambito dei lavori della metro.

L’intervento, riferisce la stessa Abbanoa, dovrà essere eseguito per ragioni tecniche con la rete idrica non operativa. Dalle 8.30 alle 16.30, orario previsto per la conclusione dei lavori, è stata dunque annunciata la sospensione dell’erogazione idrica in viale Diaz, via Sonnino, via Campidano, via Pirastu, viale Colombo e via della Stazione Vecchia. Durante le operazioni potranno verificarsi inoltre cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione, se l’intervento dovesse terminare in anticipo. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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