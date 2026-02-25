Lavori per il collettore, scattano i divieti 

Scattano i divieti in via della Musica per la realizzazione del collettore fognario da parte di Abbanoa. Da oggi fino al 30 giugno, nel tratto compreso tra via Boito e via Parini, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi paralleli alla pista ciclabile. Inoltre, saranno vietati il transito delle biciclette in entrambi i sensi della pista ciclabile e il passaggio pedonale nel marciapiede lungo il margine destro della carreggiata (lato parco di Molentargius).

A differenza di quanto accaduto per i lavori nel primo tratto, da via S’Arrulloni a via Parini, questa volta non ci sarà bisogno di chiudere il traffico verso il Poetto ma ci sarà un restringimento della carreggiata, realizzato con la segnaletica gialla di cantiere che delimiterà le corsie per ciascun senso di marcia.

I divieti saranno in vigore fino alla fine dei lavori, che si concluderanno con ogni probabilità prima dei tempi indicati nell’ordinanza. La realizzazione del collettore consentirà di convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa), prevede la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte.

