Lavori in via Porcell «La strada riaprirà entro il 27 maggio» 

La riapertura di via Porcell potrebbe arrivare prima della fine del mese. Sono in corso i lavori sul muro pericolante di proprietà dell’Università che aveva costretto il Comune a chiudere la strada per ragioni di sicurezza il 6 marzo. «Contiamo di completare gli interventi entro il 27 maggio». Lo riferisce Antonella Sanna, dirigente della Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti dell’Università. «In tutto questo tempo non siamo rimasti fermi», sottolinea, «ma prima di iniziare i lavori era necessaria una progettazione strutturale vera e propria. Abbiamo poi dovuto attendere i tempi di produzione prima di dare il via al cantiere, partito da due settimane». Per mettere in sicurezza il muro l’Università sta facendo installare delle strutture fatte su misura: «Il montaggio è in corso, poi verranno fatte delle prove di resistenza», spiega la dirigente Antonella Sanna. Una volta completato l’intervento, sarà poi compito del Comune dare l’ok alla riapertura di via Porcell, bloccata da oltre due mesi con gravi conseguenze al traffico nella zona di Castello e non solo. «Come data per la fine dei lavori abbiamo indicato il 27 maggio», conclude Sanna, «ma forse riusciremo anche prima».

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