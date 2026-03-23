Lavori in via Italia, cambia la viabilità 

Da domani fino al 26 aprile cambia il traffico a Pirri, nella zona di via Italia. È in programma, infatti, un intervento infrastrutturale finalizzato ad evitare futuri allagamenti in caso di pioggia. Per permettere i lavori, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità.

Nel tratto di via Italia tra via Sironi e via Pisano ci sarà il senso unico e l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Pisano. Senso unico anche in via Emanuele Filiberto con senso di percorrenza da via Italia a via Duca Di Genova e nella stessa via Duca Di Genova, nel tratto compreso tra via Emanuele Fiberto e via Del Lentisco. In via Duca Di Genova ci sarà l’obbligo di proseguire dritti all’intersezione con via Emanuele Filiberto, mentre in via Del Ginepro si dovrà svoltare a sinistra all’intersezione con via Duca Di Genova. Svolta obbligatoria a destra in via Duca Di Genova all’intersezione con via Del Lentisco. In via Duca Di Genova, inoltre, ci sarà il divieto di sosta (0-24) con rimozione su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via Centrale. Ci sarà il senso unico anche sul tratto di via Pisano, compreso tra via Italia e via Maracalagonis e la svolta obbligatoria a sinistra in via Pisano all’intersezione con via Maracalagonis.

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