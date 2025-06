Lavori in corso nello stadio per la nuova club house e la tribuna 

Dopo la fine dei campionati di calcio, a Uta sono iniziati i lavori per la costruzione della club house. Con un milione e 200 mila euro sono previsti il ripristino modifica delle tribune con rampe da accesso anche per i disabili, le nuove poltroncine e tribune, la costruzione della club house con un punto ristoro e una sala conferenza. Saranno inoltre realizzati camminamenti e marciapiedi, sistemazione della zona verso lo skate park e parcheggi.

«I lavori sono iniziati e continuano per migliorare il nostro campo», spiega l’assessore Andrea Onali. «Prima di tutto l’eliminazione delle barriere architettoniche per consentire anche a una mamma con il passeggino di poter usufruire della tribuna. Ci sarà anche un locale con un servizio fisso di bar e ristoro senza dover utilizzare chioschi e situazioni provvisorie». Tra le novità anche una sala conferenze: «Dove, per esempio, fare delle riunioni, fare la didattica ai bambini e tanti altri utilizzi», continua Onali. «Vorremo utilizzare gli spazi limitrofi per le società. Ci sono inoltre da sistemare sotto la tribuna gli spazi per le attrezzature».Qualche anno fa fu realizzato il campo sintetico. Con la fine di questi lavori, il paese avrà uno stadio all’avanguardia.

