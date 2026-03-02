VaiOnline
Carbonia.
03 marzo 2026 alle 00:06

Lavori di ripristino nel parco lineare 

Sono stati avviati nella mattinata di ieri, nel nuovo parco lineare Sud, i lavori di ripristino degli stradelli in cui nei giorni scorsi, a causa delle abbondanti piogge degli ultimi due mesi, si sono verificati dei cedimenti. Il problema ha riguardato diverse zone del parco, ma il più grave cedimento si è verificato nel camminamento che porta all’area sgambamento cani a ridosso del Rio Cannas. L’impresa che ha realizzato i lavori di costruzione del parco nella giornata odierna sostituirà anche i due cancelli d’ingresso che sono stati presi di mira dai vandali. Sulla questione, il sindaco Pietro Morittu fa sapere: «Siamo prontamente intervenuti per ripristinare il danno causato dalle abbondanti piogge, purtroppo non riusciremo a risolvere subito tutti i problemi che si presenteranno ma piano piano ci occuperemo di tutto».

