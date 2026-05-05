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Domusnovas
06 maggio 2026 alle 00:25

Lavori alla sorgente per il calo di pressione 

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«Sono iniziati ieri i lavori di posa di un bypass provvisorio tra una delle due sorgenti di alimentazione, quella di San Giovanni, e la camera di mandata. Grazie all’intervento sarà possibile operare sull’ostruzione individuata e ripristinare l’abituale flusso di portata in uscita dalla sorgente». Lo comunica la controllata comunale Domuscqua in relazione al forte calo di pressione idrica percepito in tutte utenze. L’autobotte oggi sarà attiva fino alle 13 in via Firenze, domani dalle 16 in largo Chia. (s. f.)

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