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La tragedia.
25 luglio 2026 alle 00:44

L’auto si ribalta, muore in Kenya una turista fiorentina: salvi i familiari 

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mOmBasa. Una discesa con poca visibilità, la strada bagnata da una pioggia leggera, l'autista che perde il controllo forse per evitare un camion spuntato all'ultimo momento sulla sua corsia, l'uscita di strada e la Toyota che si ribalta. Così Sidney Serpetri, turista 52enne di Firenze, avvocata molto conosciuta nel capoluogo toscano, è morta sul colpo nei pressi di Mombasa, sulle colline del sobborgo di Bonje, mentre era diretta nella nota località turistica di Malindi.

Era atterrata da poco all'aeroporto internazionale Moi di Mombasa, dove arrivano villeggianti da tutto il mondo per trascorrere le vacanze sulla costa del Kenya. Con lei il marito Massimiliano Pierani, che frequenta Malindi da sempre e che gliel'ha fatta conoscere e amare, e il figlio Tommaso di 13 anni. Un colpo alla testa è stato fatale alla donna, originaria della provincia di Ferrara, mentre il marito e il figlio se la sono cavata con qualche ferita e contusioni. L'Ambasciata d'Italia a Nairobi si è attivata per prestare assistenza.

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