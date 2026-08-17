L’auto bruciata dimenticata Loi (FdI): rimuovetela subito 

Da due mesi è lì, annerita dalle fiamme e ridotta a una carcassa. Un’auto distrutta da un incendio è rimasta abbandonata in via Laghi Masuri, di fronte ad abitazioni e spazi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini. La denuncia è di Stefania Loi, consigliera comunale di FdI, che ha presentato una interrogazione in merito. «Non stiamo parlando semplicemente di un’auto parcheggiata male», afferma, «ma di un veicolo incendiato e ormai ridotto a una carcassa, che da circa due mesi permane nello stesso luogo. I cittadini hanno segnalato la situazione e hanno il diritto di sapere perché, nonostante le sollecitazioni, non si sia ancora intervenuti».

«Il problema non è soltanto il decoro», prosegue Loi, «ma anche la sicurezza e la salubrità dell’area. Occorre verificare la presenza di eventuali residui derivanti dall’incendio e procedere, se necessario, alla messa in sicurezza e pulizia », dice la consigliera che chiede all’amministrazione di fornire i dati relativi al numero di veicoli incendiati, distrutti o in stato di abbandono. «Questo caso potrebbe anche non essere l’unico, per questo chiedo una ricognizione sul territorio comunale. Voglio sapere quali siano i tempi medi e massimi di intervento e cosa intenda fare l’Amministrazione per ridurre i tempi di rimozione. Non è accettabile che una carcassa di automobile possa rimanere per mesi»

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