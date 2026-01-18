L’attaccante: «Bravi a crederci sino alla fine» 

Piancastagnaio. «Ci abbiamo creduto sino alla fine», dice l’attaccante Lorenzo Di Stefano, «contro una squadra molto chiusa non era semplice creare occasioni importanti soprattutto dopo aver preso gol, ma siamo stati bravi a riprenderla e a provare a vincerla nei minuti finali». Per il ventitreenne rossoblù è il terzo gol personale dopo i due di Pontedera: «Sono reti che portano punti importanti per il nostro percorso, sicuramente segnare dà fiducia ma la cosa più importante è continuare a lavorare con costanza».

La Torres ha fatto un bell’investimento su Di Stefano facendogli firmare un contratto triennale: «Dare continuità in zona gol è sicuramente frutto di lavoro, fisicamente mi sento bene e mentalmente sono un po’ più libero dopo essermi sbloccato. Nel corso della mia carriera ho reso meglio quando avevo accanto un attaccante con caratteristiche diverse dalle mie, soprattutto una punta di peso. Un riferimento fisico davanti mi ha sempre aiutato, teneva impegnati i centrali, faceva salire la squadra e mi liberava spazi per attaccare la profondità o muovermi tra le linee».

