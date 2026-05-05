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Nuovi disagi.
06 maggio 2026 alle 00:27

L’asfalto è da rifare: finito in via Dante tocca a via Alghero 

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Un altro – ennesimo – cantiere è pronto a partire in pieno centro a Cagliari. Stavolta si tratta di via Alghero, dove da domani inizieranno i lavori per il rifacimento dell’asfalto. Un intervento non più prorogabile, visto il pessimo stato in cui (da tempo) si trova il manto stradale.

Gli operai saranno impegnati nel tratto compreso fra via Satta e piazza Repubblica, con la fresatura dell’asfalto esistente e il successivo rifacimento, per rendere la superficie uniforme. Al termine, si procederà anche con il ripristino della segnaletica stradale. La durata dell’intervento, salvo difficoltà legate al meteo, è stimata in 5 giorni lavorativi (senza contare il sabato e la domenica): durante i lavori, in ogni caso, non sarà vietato il transito ai veicoli. Ma saranno temporaneamente rimossi i parcheggi.

Il nuovo asfalto in via Alghero segue altri interventi analoghi in corso (o già conclusi) in varie strade cittadine. Dopo alcuni mesi sono terminati in via Dante e, a San Benedetto, in questi giorni sono cominciati i lavori nel primo tratto di via Cocco Ortu (dall’incrocio con via Dante) e in via Petrarca (al momento è in corso dallo stesso incrocio sino all’intersezione con via Pascoli).

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