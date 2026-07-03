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Genneruxi.
04 luglio 2026 alle 00:37

Largo Gennari, il degrado che non ti aspetti: pavimentazione rovinata, transenne e rifiuti  

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Le aiuole spaccate dalle radici degli alberi, la pavimentazione sconnessa, le panchine “mangiate” dalla ruggine. Come sta Largo Gennari? «Male», risponde Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. «Questo spazio urbano, di particolare rilievo per il quartiere, collocato in una zona ad alta densità abitativa e fortemente frequentata tra via Pergolesi e via Palestrina, è abbandonato al degrado», dice. «La pavimentazione si presenta fortemente deteriorata e in più punti sconnessa, costituendo una reale e immediata minaccia per l’incolumità dei pedoni, oltre a compromettere gravemente il decoro complessivo dello spazio pubblico. Le aiuole risultano divelte o pesantemente danneggiate dall'azione della crescita incontrollata delle radici delle piante, evidenziando una totale carenza sul piano della manutenzione ordinaria del verde urbano. Anche gli arredi urbani versano in condizioni di incuria. Il protrarsi di queste condizioni rischia di arrecare un pregiudizio non solo alla sicurezza dei residenti, ma danneggia anche l'immagine commerciale del quartiere e l'economia delle attività presenti nella zona».

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