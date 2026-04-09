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La linea di Milei
10 aprile 2026 alle 00:30

L’Argentina vara la legge sui ghiacciai: scontro politico 

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BUENOS AIRES. L'ambientalismo è contro il progresso. Questa la tesi che ha sostenuto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, fin dall'inizio del dibattito sulla controversa riforma della legge sui ghiacciai approvata mercoledì in via definitiva dalla Camera nonostante le dure proteste delle ong ambientaliste e l'opposizione anche di ampi settori della società civile. Una posizione ribadita da Milei con forza anche dopo il via libera della Camera - con 137 voti favorevoli e 111 contrari - del provvedimento che mira apertamente a favorire lo sfruttamento intensivo delle risorse minerarie del Paese. «Gli ambientalisti hanno fallito, i gruppi che cercano di impedire il progresso hanno incontrato in questo governo il loro peggior nemico», ha affermato con la sua consueta verve il leader ultraliberista. L'opposizione e le ong ambientaliste argentine promettono battaglia. Settori dell'opposizione peronista hanno annunciato la prossima presentazione di ricorsi di incostituzionalità che potrebbero mettere in discussione la “sicurezza giuridica” che l'esecutivo mira a concedere al settore estrattivo. «Chi verrebbe a investire se la legge è messa in discussione dal punto di vista della costituzionalità?», ha avvertito il deputato peronista Agustín Rossi. Greenpeace ha annunciato la presentazione di un ricorso alla Giustizia.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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