«L’area di Casteddu Etzu sta rinascendo» 

Il paesaggio di Casteddu Etzu sta risorgendo grazie alla riforestazione del progetto “Mosaico verde”, sostenuto dalla Cassa di sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d’Italia, con lavori eseguiti dai volontari dall'associazione Montiferru, e il sostegno di AzzeroCO₂ e Legambiente.

Un ettaro di territorio devastato dagli incendi del 2021 è stato messo in sicurezza, pulito e rigenerato. Sono state salvaguardate le piante sopravvissute e ne sono state messe a dimora 500 tra corbezzolo, castagno e ciliegio. L’obiettivo è trasformare l'area in un'isola di disseminazione naturale, da cui i semi potranno diffondersi contribuendo alla rinaturalizzazione del luogo.

A visionare lo stato dei luoghi, Elena Piazza, responsabile progetti forestazione di AzzeroCo2: «L'intervento realizzato a Casteddu Etzu è un ulteriore passo avanti per la rinascita del Montiferru».Il presidente dell’associazione Montiferru, Pier Paolo Arca: «Grazie al contributo della Cassa di sovvenzioni e risparmio un luogo simbolo del Montiferru è sulla strada della rigenerazione».

«La comunità cuglieritana ringrazia i finanziatori e i volontari dell’associazione Montiferru per gli interventi di ripristino - conclude il sindaco, Andrea Loche – La collaborazione tra istituzioni e cittadini diventa l’azione migliore per un buon governo del territorio». ( j. p. )

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