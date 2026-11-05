L’appello di Mattarella: «Chi nasce nel Meridione possa scegliere di restare» 

Napoli. «Chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove e possa aggiungersi chi viene da fuori per arrivare qui. Questa è una chiave di sviluppo per l’intero Paese, è interesse nazionale dell'Italia». Sergio Mattarella presenzia all’incontro per il ventennale della Fondazione per il Sud e rinnova l’appello a uno sviluppo che garantisca il futuro dei giovani, in un quadro di crescente allarme demografico: un rapporto presentato durante i lavori ricorda che il Mezzogiorno ha perso 730mila residenti tra il 2001 e il 2023, e entro il 2080 potrebbe vedere un calo complessivo di 7,4 milioni di abitanti. Si fugge da questo Sud per l’assenza di prospettive, fenomeno cui la Fondazione ha provato a reagire sostenendo iniziative originali e di successo. «Quanti lavorano a questo scopo svolgono un ruolo prezioso nella nostra comunità nazionale», ricorda Mattarella, «abbiamo ascoltato un ampio ventaglio di esperienze e iniziative che intorno al terzo settore hanno sviluppato prospettive concretamente definite». Il capo dello Stato elogia la Fondazione Con il Sud e il suo presidente Stefano Consiglio «per quanto fatto in questi vent’anni» e prima di ripartire saluta i componenti di una delle cooperative napoletane, La Paranza, accettando l'invito a una foto ricordo. Il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore Roberto Fico ringraziano Mattarella «per l’affetto e la vicinanza» alla città, ribadendo l’impegno delle istituzioni «affinché la crescita e l’attrattività di Napoli si traducano in opportunità per chi la abita e per i nostri giovani: serve lavoro qualificato e prospettive stabili», sintetizza il primo cittadino. Il presidente della Fondazione Con il Sud ricorda: «Tantissime aree del Meridione dimostrano che c'è una voglia di reagire allo spopolamento. Abbiamo un obiettivo: trovare il modo di stare al fianco alle comunità. Se il Sud si spopola è un problema di tutta l'Italia», conclude Consiglio.

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