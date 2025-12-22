L’anno d’oro del Gal, bandi per quattro milioni 

Il Gal Barbagia Mandrolisai Gennargentu cresce e si consolida sul territorio. Nei giorni scorsi a Tiana la presentazione dei risultati della Strategia di sviluppo locale 2014-22 che ha visto la presenza di amministratori locali, imprenditori, associazioni e cittadini.

Il Gruppo di azione locale è attivo con la pubblicazione di 23 bandi, con 93 beneficiari complessivi per oltre 4 milioni di euro impegnati nella progettazione raggiungendo il 99,45 per cento degli obiettivi previsti nella strategia.

«Siamo molto soddisfatti - commenta la direttrice del Gal Claudia Sedda - quasi tutte le domande di pagamento sono state liquidate o autorizziate alla liquidazione. La così alta percentuale di partecipazione ai bandi Gal dimostra che la strategia era basata su bisogni reali e l’approccio partecipativo è quello giusto».

Il presidente del Gal, Giancristian Melis, ha ringraziato il precedente cda presieduto da Ilenia Vacca per il lavoro svolto «Che - ha detto - ha portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, con una capacità di spesa superiore ad ogni previsione. Auspichiamo nella nuova programmazione di raggiungere gli stessi risultati, cercando di implementare soci e partecipanti ai bandi».

