VaiOnline
Coppa d’Africa.
27 dicembre 2025 alle 00:09

L’Angola pareggia e adesso rischia Luvumbo gioca 35’ 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un pareggio di speranza per l’Angola nella seconda delle tre partite el Gruppo B di Coppa d’Africa. Las palancas negras hanno pareggiato 1-1 a Marrakech contro lo Zimbabwe. Il vantaggio è giunto dopo 23’, al termine di una lunghissima azione manovrata, per merito di Gelson Dala, pescato in area da To Carneiro: il destro di controbalzo sul primo palo non dà scampo ad Arubi. Il pareggio per i Warriors arriva all’ultimo dei 6 minuti di recupero del primo tempo: lungo lancio verso l’attaccante del Mechelen, Bill Antonio, servizio in area per Knowledge Musona che aggancia splendidamente e infila in diagolanel il portiere Hugo Marques.

Zito Luvumbo è rimasto inizialmente in panchina, mentre al centro dell’attacco rossonero è stato schierato il pisano M’Bala Nzola. Al 59’ il ct Patrice Beaumelle ha inserito l’esterno d’attacco rossoblù che al 76’ è stato anche ammonito per un intervento falloso.

L’altra partita

La situazione nel girone è ancora fluida, dato che passano il turno le prime due squadre più le quattro migliori terze (se sei gironi). L’Egitto si è garantito il primo posto battendo 1-0 il Sudfarica ieri ad Agadir nella sfida tra le formazioni vittoriose (entrambe per 2-1) nella prima giornata. A decidere è stato un contestato calcio di rigore concesso per una “sbracciata” di Mudau e trasformato con freddezza da Momo Salah. Con sei punti, i Faraoni non possono essere più superati e lunedì alle 17 sfideranno l’Angola ancora allo stadio “Adrar”. In contemporanea, Zimbabwe e Sudafrica cercheranno la vittoria che potrebbe valere la qualificazione. Una situazione che costringe Luvumbo e compagni a cercare l’impresa, sperando che gli egiziani facciamo un po’ di turnover e siano appagati dal primo posto aritmetico.

Zambia

Nel Gruppo A, a Casablanca, lo Zambia, dopo quello contro il Mali, ha pareggiato anche l’incontro con le Isole Comore, la grande novità di questa edizione marocchina della Coppa d’Africa. Il giovane centrocampista rossoblù Joseph Liteta è rimasto in panchina anche stavolta. Prossima, decisiva sfida, lunedì alle 20 a Rabat contro il Marocco padrone di casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 