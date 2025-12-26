L’Angola pareggia e adesso rischia Luvumbo gioca 35’ 

Un pareggio di speranza per l’Angola nella seconda delle tre partite el Gruppo B di Coppa d’Africa. Las palancas negras hanno pareggiato 1-1 a Marrakech contro lo Zimbabwe. Il vantaggio è giunto dopo 23’, al termine di una lunghissima azione manovrata, per merito di Gelson Dala, pescato in area da To Carneiro: il destro di controbalzo sul primo palo non dà scampo ad Arubi. Il pareggio per i Warriors arriva all’ultimo dei 6 minuti di recupero del primo tempo: lungo lancio verso l’attaccante del Mechelen, Bill Antonio, servizio in area per Knowledge Musona che aggancia splendidamente e infila in diagolanel il portiere Hugo Marques.

Zito Luvumbo è rimasto inizialmente in panchina, mentre al centro dell’attacco rossonero è stato schierato il pisano M’Bala Nzola. Al 59’ il ct Patrice Beaumelle ha inserito l’esterno d’attacco rossoblù che al 76’ è stato anche ammonito per un intervento falloso.

L’altra partita

La situazione nel girone è ancora fluida, dato che passano il turno le prime due squadre più le quattro migliori terze (se sei gironi). L’Egitto si è garantito il primo posto battendo 1-0 il Sudfarica ieri ad Agadir nella sfida tra le formazioni vittoriose (entrambe per 2-1) nella prima giornata. A decidere è stato un contestato calcio di rigore concesso per una “sbracciata” di Mudau e trasformato con freddezza da Momo Salah. Con sei punti, i Faraoni non possono essere più superati e lunedì alle 17 sfideranno l’Angola ancora allo stadio “Adrar”. In contemporanea, Zimbabwe e Sudafrica cercheranno la vittoria che potrebbe valere la qualificazione. Una situazione che costringe Luvumbo e compagni a cercare l’impresa, sperando che gli egiziani facciamo un po’ di turnover e siano appagati dal primo posto aritmetico.

Zambia

Nel Gruppo A, a Casablanca, lo Zambia, dopo quello contro il Mali, ha pareggiato anche l’incontro con le Isole Comore, la grande novità di questa edizione marocchina della Coppa d’Africa. Il giovane centrocampista rossoblù Joseph Liteta è rimasto in panchina anche stavolta. Prossima, decisiva sfida, lunedì alle 20 a Rabat contro il Marocco padrone di casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA