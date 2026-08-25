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Monserrato.
26 agosto 2026 alle 00:43

Lampioni in tilt, interventi programmati  

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Malumori a Monserrato per problemi legati all’illuminazione pubblica. In particolare, le proteste hanno riguardato via Cornelio Nepote, dove alcuni lampioni risultavano non funzionanti. Una situazione che ha suscitato le lamentele di chi vive nella zona, preoccupato soprattutto per la scarsa illuminazione nelle ore serali.

Sulla vicenda interviene l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, che chiarisce come la sostituzione delle lampade nella vie rientrasse già nella programmazione predisposta dal Comune. «Lavoriamo con un cronoprogramma prestabilito. Via Cornelio Nepote era tra le vie previste di un intervento a breve per verificare gli impianti e l’illuminazione. Dopo un sopralluogo, abbiamo notato alcune lampade da sostituire», spiega l’assessore. Gli interventi sono già cominciati e proprio in via Cornelio Nepote, nella giornata di ieri, sono stati sostituiti due punti luce.

«L’intervento era già programmato e siamo intervenuti con prontezza», sottolinea Nonnoi, che richiama però anche l’importanza delle segnalazioni agli organi ufficiali da parte dei cittadini. «Non ci risultano segnalazioni da parte dei cittadini al Comune. In assenza di una comunicazione agli uffici competenti, non sempre è possibile avere immediata conoscenza di ogni singolo guasto presente sul territorio e intervenire con prontezza. Le sostituzioni nelle altre vie, in ogni caso, proseguiranno secondo il cronoprogramma».

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