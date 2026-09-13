L’Amerigo Vespucci fa il pieno di visitatori Nell’equipaggio 20 sardi 

«Dopo quattro mesi siamo in Italia. Cagliari è la prima tappa. Siamo felici per come è andata la campagna in Nord America e per essere di nuovo a casa». Queste le parole del comandante dell’Amerigo Vespucci, Nicasio Falica: il veliero della Marina Militare italiana è ormeggiato da sabato al molo Ichnusa del porto cagliaritano. Ieri il primo giorno di visite e oggi si replica: attesi circa diecimila visitatori. E c’è anche Sardegna a bordo: sono venti i sardi che fanno parte dell’equipaggio.

La nave Vespucci è rientrata in Italia, dopo la campagna nel Nord America iniziata il 9 maggio a Genova. Come sempre la presenza del veliero ha attirato l’attenzione di tantissime persone che hanno affollato il molo Ichnusa per scattare una foto e per visitare il gioiello della Marina Militare. E le bacheche dei social si sono subito riempite di immagini del veliero.

«Direi che il tour è andato bene», ha sottolineato Falica. «Ci ha portato al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti per onorare il 250esimo anniversario dell’Indipendenza americana. Ci sono state tre tappe: Baltimora, New York, Boston, con parata navale il 4 luglio sotto la Statua della Libertà sul fiume Hudson.Poi ci siamo spostati più a nord in Canada per onorare un altro invito, quello del Rendez-vous naval de Québec, insieme ad altre navi e poi la traversata di ritorno». Oggi secondo giorno di visite a bordo. Domani la Vespucci si ricongiungerà in mare con Nave Etna per la cerimonia di fine Campagne d’Istruzione 2026.

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