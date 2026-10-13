L’ambasciatrice Usa ad Atene si dimette su pressione di Trump 

New York. Kimberly Guilfoyle lascia l'incarico di ambasciatrice americana ad Atene dopo le accuse di corruzione che hanno spinto la Casa Bianca a chiederle le dimissioni. A venti giorni dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump vuole evitare nuovi scandali che possano danneggiare i repubblicani. «L'amministrazione Trump le ha chiesto di dimettersi», ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia. Guilfoyle ha ringraziato il presidente e il segretario di Stato Marco Rubio, definendo l'incarico «l'onore della mia vita», ma ha respinto le accuse: «Sono false, mi difenderò». Il Dipartimento di Stato avrebbe avviato verifiche per accertarne la fondatezza.

Secondo il Wall Street Journal, l'ex compagna di Donald Trump Jr. avrebbe chiesto a un esponente del movimento Maga 100mila dollari in nero, facendoli passare per il saldo della carta di credito, in cambio di un accesso privilegiato a esponenti del governo per risolvere questioni fiscali e giudiziarie. Altre indiscrezioni riferiscono che, a Davos, avrebbe ostentato i rapporti con magnati greci che le pagavano viaggi di lusso. Le notizie hanno irritato Rubio e Trump, che ha preso le distanze: «Stava facendo un buon lavoro. Non mi è piaciuto quello che ho letto. Non faceva parte della mia famiglia».

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