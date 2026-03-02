VaiOnline
Sarcidano.
03 marzo 2026 alle 00:07

“Laghi e nuraghi”, un progetto per coinvolgere i giovanissimi 

Sono i bambini e i ragazzi, i primi a dover scoprire il valore del proprio territorio, ma per farlo è necessario stimolare la curiosità, il senso di appartenenza e il dialogo tra le diverse generazioni. È questa la filosofia di “Meraviglie dentro l’angolo”, il nuovo progetto del consorzio turistico “Laghi e nuraghi” presieduto dal sindaco di Serri, Samuele Gaviano, rivolto per a bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni residenti a Esterzili , Goni , Isili , Nurallao , Orroli , Sadali e Serri. L’iniziativa accompagna i giovanissimi alla scoperta delle ricchezze culturali e naturalistiche che li circondano: siti archeologici, musei, parchi, boschi e luoghi identitari di grande valore storico e paesaggistico.

Ai partecipanti sarà consegnato nei prossimi giorni un pass personale che consentirà l’accesso gratuito ai siti inseriti nel progetto, se accompagnati da almeno un adulto pagante. È un’iniziativa per far conoscere ai giovani il patrimonio culturale e ambientale del territorio, per una maggiore valorizzazione e tutela. Si spera che visitino i luoghi assieme a genitori, nonni, parenti e amici, favorendo il dialogo tra generazioni e la trasmissione di conoscenze e valori del territorio. Il pass sarà valido fino al 31 dicembre di quest’anno.

I siti sono il Parco archeologico di Pranu Muttedu a Goni, il Nuraghe is Paras a Isili, il San Spazio archeologico Nurallao, il Nuraghe Arrubiu di Orroli, la Grotte di Is Janas a Sadali e il Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

