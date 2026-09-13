Ladri in fuga con le armi rubate 

La cassaforte conteneva armi e munizioni. Probabile che i ladri conoscessero bene le abitudini del proprietario e sabato sera, sapendo che non era in casa, sono entrati dal garage portandosi via il mini arsenale di un pensionato di Mamoiada. La banda ha caricato in auto la cassaforte dove il 60enne custodiva un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola 7.65 e 100 munizioni, di cui 50 per la pistola e le altre miste a palla e per il fucile. Armi e munizioni erano regolarmente detenute. I ladri sono fuggiti portandosi dietro un palmare gps per l’individuazione dei cani da caccia. Sull’assalto indagano i carabinieri del comando di Nuoro coordinati dalla Procura.

Il furto

Il pensionato si è accorto del furto solo quando, a notte fonda, è rientrato a casa. L’assalto della banda è avvenuto tra sabato e ieri, mentre l’uomo si trovava fuori. Forse ha trascorso la serata con amici e parenti ed è probabile che chi ha fatto irruzione fosse a conoscenza dei suoi movimenti e lo abbia pure pedinato nelle ore precedenti. Una volta rientrato ha notato che la porta del garage era stata forzata e si è subito precipitato a controllare i punti sensibili dell’abitazione, scoprendo che era stata rubata la cassaforte in cui custodiva fucile, pistola e munizioni. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che avvertire il 112. Sul posto è arrivata la pattuglia dei carabinieri di Oliena impegnata in un servizio di controllo.

Caccia ai ladri

Le indagini sono scattate subito dopo un primo sopralluogo nell’abitazione. Ma dagli accertamenti eseguiti i militari non avrebbero acquisito elementi utili a risalire ai responsabili del furto. Al vaglio del personale dell’Arma le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza installati nelle vicinanze dell’abitazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA