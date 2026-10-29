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30 ottobre 2026 alle 00:16

L’acqua invade i parcheggi a Marina Piccola «La riparazione non è servita a nulla: una beffa» 

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L’acqua continua a scorrere a Marina Piccola, dove a maggio una perdita della rete idrica aveva trasformato i parcheggi davanti alla sede del Kayak Team Sardegna in una grande pozzanghera. A inizio ottobre Abbanoa era intervenuta per ripararla, ma appena una settimana dopo una nuova fuoriuscita, a un metro di distanza, ha creato un’altra piscina nell’area di sosta.

«La perdita è aumentata e dall’8 ottobre è proprio davanti al cancello d’ingresso», racconta Giorgio Carboni, presidente del Kayak Team. «È la stessa condotta che perdeva da maggio. A inizio mese hanno messo soltanto una fascetta d’acciaio: più che una riparazione, è una pezza». L’acqua ha raggiunto l’area sterrata davanti all’ingresso e il terreno si è trasformato in fango. Oltre alle difficoltà per chi frequenta l’area, resta il problema dello spreco. «È un peccato perdere tutta quest’acqua. Avevo suggerito agli operai di sostituire cinque o sei metri di tubo, ma non se n’è fatto nulla», aggiunge Carboni.La segnalazione ad Abbanoa è stata inviata l’8 ottobre, insieme alle Pec per chiedere un nuovo intervento. «Speriamo solo che non si attivino dopo quattro mesi come l’ultima volta».

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