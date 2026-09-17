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Selargius.
18 settembre 2026 alle 00:22

Laboratorio della fregola, apre Casa Atzeni 

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Un viaggio nel cuore della tradizione isolana, dentro una delle case storiche più affascinanti della città. In occasione del Matrimonio selargino, l’associazione culturale Mariangela Atzeni apre eccezionalmente le porte dell’antica Casa Atzeni per la preparazione della fregola. Un’apertura straordinaria per riscoprire profumi, racconti e antichi saperi che continuano a vivere. Si comincia domani (sabato), dalle 16,30 alle 18,30. Il momento clou è alle 17 con la dimostrazione dal vivo della preparazione della fregola sarda, uno dei simboli più autentici della cucina tradizionale isolana, a cura delle donne dell’associazione. Un’arte tramandata di generazione in generazione. L’appuntamento si replica domenica con doppio orario: dalle 10 a mezzogiorno, e dalle 16,30 alle 19,30.

L’iniziativa è concentrata nella domus incastonata in fondo al vicolo Villafranca, una delle dimore più antiche della città rimaste ancora intatte, con più di tre secoli di storia alle spalle, abitata sino a qualche anno fa e diventata fulcro di iniziative culturali e museo aperto al territorio. «La tradizione esiste solo se viene condivisa», è il messaggio lanciato dall’associazione culturale Mariangela Atzeni, che da anni custodisce e promuove il patrimonio materiale e immateriale di Selargius. Un weekend speciale per riscoprire le radici selargine, proprio nei giorni della festa più attesa, l’Antico sposalizio, quando tutta la città si veste dei colori del folklore sardo.

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