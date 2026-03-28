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Serie D.
29 marzo 2026 alle 00:23

La zampata di Tokić fa gioire il Latte Dolce 

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Latte Dolce 1

Anzio 0

Latte Dolce (3-4-2-1) : Salvato; Aiello, Piredda, Pinna; Bouabrè (41’ st Di Paolo), Mayr, Tesio, Luiu (26’ st Di Gianni); Ruggiu (41’ st Mudadu), Loru; Tokić (26’ st Coghetto). In panchina Petricciuolo, Cotugno, Pulina, Belloi. Fisher. Allenatore Fini.

Anzio (3-5-2) : Stancampiano; Di Lelio (18’ st Pirani), Di Razza, Noce; Gesmundo (18’ st Jefferson), Laribi, Bordin (18’ st Corelli), Dalla Valle, Carnevale; Bencivenga, Mancini. In panchina Ciotti, Cozzolino, Napoleoni, Segat, Corradini, Salvador. Allenatore Masahudu.

Arbitro : Cazzavillan di Vicenza.

Rete : st 11’ Tokić.

Note : espulso Dalla Valle; ammoniti Salvato, Di Gianni, Tokić, Stancampiano, Bencivenga; corner 6-3; recupero 1’- 5’.

Sassari. Una faticaccia ma i tre punti arrivano dopo un paio di assalti finali dei laziali. Un Latte Dolce ansiogeno si aggiudica, di misura, lo scontro diretto contro l’Anzio e scaccia via (+3) i playout.

Nel primo tempo gli ospiti tentano l’attacco diretto sul pivot Mancini, a caccia di seconde palle da ripulire: non funziona. Il Latte Dolce colleziona cross dal fondo di Bouabrè ma non trovano la zampata decisiva che arriva soltanto nella ripresa, all’11’, col tocco sottoporta del gigante Tokić.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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