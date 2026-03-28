La zampata di Tokić fa gioire il Latte Dolce 

Latte Dolce 1
Anzio 0
Latte Dolce (3-4-2-1) : Salvato; Aiello, Piredda, Pinna; Bouabrè (41’ st Di Paolo), Mayr, Tesio, Luiu (26’ st Di Gianni); Ruggiu (41’ st Mudadu), Loru; Tokić (26’ st Coghetto). In panchina Petricciuolo, Cotugno, Pulina, Belloi. Fisher. Allenatore Fini.
Anzio (3-5-2) : Stancampiano; Di Lelio (18’ st Pirani), Di Razza, Noce; Gesmundo (18’ st Jefferson), Laribi, Bordin (18’ st Corelli), Dalla Valle, Carnevale; Bencivenga, Mancini. In panchina Ciotti, Cozzolino, Napoleoni, Segat, Corradini, Salvador. Allenatore Masahudu.
Arbitro : Cazzavillan di Vicenza.
Rete : st 11’ Tokić.
Note : espulso Dalla Valle; ammoniti Salvato, Di Gianni, Tokić, Stancampiano, Bencivenga; corner 6-3; recupero 1’- 5’.
Sassari. Una faticaccia ma i tre punti arrivano dopo un paio di assalti finali dei laziali. Un Latte Dolce ansiogeno si aggiudica, di misura, lo scontro diretto contro l’Anzio e scaccia via (+3) i playout.
Nel primo tempo gli ospiti tentano l’attacco diretto sul pivot Mancini, a caccia di seconde palle da ripulire: non funziona. Il Latte Dolce colleziona cross dal fondo di Bouabrè ma non trovano la zampata decisiva che arriva soltanto nella ripresa, all’11’, col tocco sottoporta del gigante Tokić.
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