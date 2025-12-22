VaiOnline
Francesco Abate (nella foto) è il protagonista della sedicesima puntata de “La Voce Sarda”, alle 21, su Videolina. Giornalista e scrittore, ripercorre in questa puntata la sua carriera dagli esordi a 14 anni quando faceva il dj, alla nascita del pioniere Rock Area a Tonara, fino ai giorni nostri. Quaranta anni di musica in Sardegna che ha visto l’arrivo del punk, l’affermarsi delle rock band, la nascita dei grandi festival internazionali. Un movimento che partiva dal basso, dalla grande passione di ragazze e ragazzi non ancora schiave/i del marketing e del denaro. Un’analisi sagace che accompagna i grandi cambiamenti e le grandi scommesse di un’Isola. Nella seconda parte del programma curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti, alle 21.30, ospite l’antropologo Bachisio Bandinu.

