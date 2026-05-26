«La villa dell’ex direttore della colonia penale deve essere restaurata»  

Mezzo milione di euro da utilizzare per restaurare e anche valorizzare la villa dell’ex direttore della colonia penale di Castiadas. La somma - necessaria anche per scongiurare ogni rischio per la pubblica incolumità - è stata richiesta dal Comune attraverso la linea di finanziamento della Regione Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Il sindaco

«È fondamentale intervenire subito per evitare l’ulteriore aggravarsi dei fenomeni di degrado già in atto», spiega il sindaco Eugenio Murgioni, «un degrado che potrebbe compromettere l’integrità materiale e il valore storico-culturale del bene stesso». Ed è altrettanto importante «garantire adeguate condizioni di sicurezza per la collettività».

Interventi

In base al documento di indirizzo alla programmazione (Dip) sono diversi gli interventi in programma sull’edificio. Fra questi ci sono il restauro delle recinzioni storiche e dei cancelli, il recupero delle coperture, il restauro delle facciate e degli infissi originari, le sistemazioni esterne, il miglioramento dell’accessibilità e l’inserimento di arredi e attrezzature utili per eventi culturali, conferenze e anche eventuali iniziative di natura istituzionale.

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