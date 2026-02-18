VaiOnline
Industria.
19 febbraio 2026 alle 00:50

«La vertenza Sulcis arrivi a Roma» 

La richiesta dei sindacati durante l’incontro con la presidente Todde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La vertenza industriale del Sulcis deve essere trattata da Palazzo Chigi»: dopo la buona notizia dell’emendamento al Milleproroghe, che ha garantito la mobilità in deroga a 320 lavoratori anche per il 2026, i sindacati vogliono rilanciare il caso Sulcis ai massimi livelli.

La riunione

L’incontro di ieri tra la presidente della Regione Alessandra Todde, gli assessori al Lavoro e all’Industria Desirè Manca ed Emanuele Cani, e le organizzazioni sindacali, inizialmente convocato per l’emergenza mobilità, si è trasformato in un vertice per discutere della crisi industriale. «Istituiremo una cabina di regia sulle politiche industriali coinvolgendo tutti gli attori – ha detto Todde – per una presa di responsabilità collettiva sul futuro dell’Isola». I sindacati, dopo l’allarme poi rientrato sul mancato rinnovo della mobilità, tirano un sospiro di sollievo ma chiedono di pensare al futuro.

I commenti

«Chiaro che il ripristino dei fondi, su cui ci siamo subito mobilitati è un fatto positivo – dicono Fausto Durante e Franco Bardi, segretari della Cgil Sardegna e della Camera del Lavoro territoriale – ma non possiamo fermarci a ragionare di ammortizzatori, il punto è la prospettiva. Davanti alla gravissima sofferenza di quel polo industriale è necessario innalzare il livello del confronto, con l’attivazione di una cabina di regia nella quale le crisi industriali possano essere affrontate con serietà, concretezza, risultati». Secondo i sindacati occorre puntare a Palazzo Chigi. «Le vertenze del Sulcis devono essere riportate al livello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – hanno detto Gianni Olla e Renato Tocco della Uil – il territorio, oltre ad avere una vocazione industriale, ha tutte le potenzialità per diventare nuovamente un polo d’eccellenza per la produzione di materie strategiche». Occorre raggiungere i piani più alti. «È stato già fatto per l’ex Ilva e non ho problemi a scrivere alla Presidente del Consiglio per farlo anche per il Sulcis – ha detto Todde – mentre su Sider Alloys serve capire la concretezza delle alternative».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 