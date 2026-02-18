Crosetto dal padre 102enne di Bonelli 

Roma. Voleva festeggiare il suo 102esimo compleanno con il ministro della Difesa. E ieri da Luigi Bonelli, ex appuntato dell’Arma e padre di Angelo, leader di Avs, si è presentato Guido Crosetto, che poi ha scritto sui social di aver accettato con entusiasmo l’invito di «un Uomo che ha servito l’Italia in anni difficili, con sacrificio e con orgoglio: dalla seconda guerra mondiale alla caccia al bandito Giuliano». E poi: «Onore a chi, come Luigi Bonelli, ha costruito la nostra Italia in silenzio, con lealtà e con dignità». «Quando partì da Ravanusa diretto a Palermo – ha ricordato Angelo Bonelli - sua madre gli diede una valigia piena di pasta e formaggio, che avrebbe dovuto consegnare a sua zia. Ma da Palermo i carabinieri lo spedirono subito a Roma, e la valigia se la dovette portare dietro. Nella Capitale incontrò un giovane maresciallo, e scoprendo che era sposato con figli piccoli, la regalò a lui. Quando la aprì, il maresciallo si mise a piangere per la felicità».

