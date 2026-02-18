VaiOnline
Gli auguri.
19 febbraio 2026 alle 00:50

Crosetto dal padre 102enne di Bonelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Voleva festeggiare il suo 102esimo compleanno con il ministro della Difesa. E ieri da Luigi Bonelli, ex appuntato dell’Arma e padre di Angelo, leader di Avs, si è presentato Guido Crosetto, che poi ha scritto sui social di aver accettato con entusiasmo l’invito di «un Uomo che ha servito l’Italia in anni difficili, con sacrificio e con orgoglio: dalla seconda guerra mondiale alla caccia al bandito Giuliano». E poi: «Onore a chi, come Luigi Bonelli, ha costruito la nostra Italia in silenzio, con lealtà e con dignità». «Quando partì da Ravanusa diretto a Palermo – ha ricordato Angelo Bonelli - sua madre gli diede una valigia piena di pasta e formaggio, che avrebbe dovuto consegnare a sua zia. Ma da Palermo i carabinieri lo spedirono subito a Roma, e la valigia se la dovette portare dietro. Nella Capitale incontrò un giovane maresciallo, e scoprendo che era sposato con figli piccoli, la regalò a lui. Quando la aprì, il maresciallo si mise a piangere per la felicità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 