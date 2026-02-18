VaiOnline
Il caso.
19 febbraio 2026 alle 00:50

Dopo Bergamo, choc a Caivano «Non è tuo figlio, dammelo»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. Paura e tensione martedì sera a Caivano, nel Napoletano: un 45enne ghanese, visibilmente ubriaco, si è avvicinato a una donna che usciva da un supermercato dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio e le ha urlato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!», tentando di prendere in braccio il piccolo. La donna è riuscita ad allontanarsi. Inizialmente l’uomo l’ha seguita, poi una cassiera le è andata in soccorso e l’inseguitore è fuggito. Poco dopo i carabinieri lo hanno individuato e arrestato per tentato sequestro di persona. Fondamentali, oltre alle testimonianze dei presenti, le riprese delle telecamere del supermercato.

E intanto si apprende che resterà in carcere il 47enne romeno senza fissa che sabato a Bergamo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendole un femore nella concitazione. Lo ha deciso ieri il gip Michele Ravelli, convalidando l’arresto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque ammesso di non saper spiegare il suo gesto, sostenendo di non sapere se stava afferrando «una bambina o un peluche». Assistito da un interprete (in italiano sarebbe in grado soltanto di pronunciare la parola “così”, e dall’avvocata Erica Pasinetti, alla presenza del sostituto procuratore titolare del caso, la pm Giulia Angeleri, l’uomo non ha di fatto chiarito le ragioni del suo gesto: il gip ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa sta pensando a un incidente probatorio per accertare se, al momento dei fatti, fosse capace o meno di intendere e volere. L’episodio è durato una manciata di secondi, come emerge anche dalle riprese video dell’Esselunga diffuse dalla polizia, e l’uomo non appare ubriaco né sotto l’effetto di droghe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 