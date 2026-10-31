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Serie C.
01 novembre 2026 alle 00:27

La Torres strappa un gran pari 

In emergenza, i sassaresi bloccano il Pescara che non sfonda 

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Pescara 0

Torres 0

Pescara (4-3-3) : Fiorillo; Donati, Capellini, Nardin, Letizia (33’ pt Motta); Valzania, Graziani (18’ st Guccione), Erradi; Ferraris (18’ st Meazzi), Parigi, D’Ausilio (28’ st Vitali). In panchina Saio, Bonassi, Inglese, Altare, Gatto, Milan, Pellacani, Zeppieri. Allenatore Buscè.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Zanandrea (24’ st Scaringi); Zecca, Brentan, Giorico (46’ st Sotgiu), Corsinelli; Masala, Carboni (24’ st Liviero); Bunino. In panchina Tirelli, Tribuna, Fini, Palazzo, Pinna, Mulas. Allenatore Greco.

Arbitro : Guitaldi di Rimini.

Note : ammoniti Bunino, Zanandrea, Corsinelli, Zecca. Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori 4.438 (3 ospiti).

Carattere e maturità di un gruppo che ormai va oltre le proprie possibilità. All’Adriatico di Pescara finisce 0-0 e poco importa se la Torres, come gli abruzzesi, finisce quinta sorpassata dalla Reggiana. Il peso specifico del punto ottenuto in trasferta ha valore elevatissimo per una squadra in piena emergenza. Senza ben otto giocatori: tre attaccanti (Di Stefano, Scotto e Sorrentino), un trequartista (Lunghi), un centrocampista offensivo (Pennington), i difensori Kebbeh e Nunziatini, il faro Mastinu, del quale i compagni hanno esposto la maglia numero 10 alla presentazione.

Punto di gestione

A conti fatti i rossoblù di Greco hanno controllato molto bene nel primo tempo, riducendo al minimo i pericoli. Annullata per fuorigioco di Parigi la rete al 23’ di Ferraris. Gran recupero in scivolata di Zanandrea su Ferraris al 29’, ma anche di Capellini su Masala che al 43’ stava per mettere in porta il traversone rasoterra di Zecca. Invece è stato il portiere a mettere sul fondo la girata di Bunino al 38’.

Nella ripresa, al 51’ Carboni non trova spazio in area e offre dietro a Giorico ma la conclusione è alta. Torres che soffre veramente dal 53’ al 68’ quando il Pescara produce il massimo sforzo: Zaccagno respinge i tiri di D’Ausilio (poi Erradi sull’esterno rete) e due volte di Motta. Al 71’ Meazzi semina avversari, serve D’Ausilio che in area piccola spreca clamorosamente. La Torres non è solo difesa: Corsinelli all’84’ conclude, palla deviata dal volto di un difensore, nel recupero spinta non evidentissima in area su Sotgiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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