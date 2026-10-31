Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli 

Il taglio degli organici della scuola, proprio mentre gli studenti scendono in piazza. Le pensioni come riserva da cui attingere risorse. Il taglio alle tasse del ceto medio solo per un anno, a fronte di una flat tax che sale per gli autonomi. Le risorse insufficienti alla sanità, che mandano in allarme le Regioni. Il testo della legge di bilancio è appena diventato pubblico ma è già finito sotto il fuoco incrociato di opposizioni, sindacati ed enti locali. E mentre si avvicina l'avvio della sessione di bilancio, con un "tesoretto” di 120 milioni per il 2027 per le modifiche parlamentari, Matteo Salvini non allenta la pressione sulle banche, aprendo a possibili ulteriori interventi.

i tagli

Ma a fare polemica all'indomani della pubblicazione della manovra è soprattutto la stretta sugli organici della scuola. La legge di bilancio mette nero su bianco 4.925 posti in meno nelle dotazioni dell'autonomia scolastica e 2.049 posti nell'organico del personale Ata, per un totale di 6.974 unità. Un intervento che genera risparmi per quasi 252 milioni di euro all'anno a partire dal 2028. «Quando c'è da fare cassa, il governo sa sempre dove colpire: sulla scuola», va all'attacco il Pd. «Una vergogna assoluta», la bolla il M5s. Per Avs è «la finanziaria dei ricchi». E fa discutere anche la decisione di rivedere, visto il calo delle nascite, il riparto dei fondi per gli asili nido.

Ad alzare un muro contro i tagli alla scuola è anche la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, che chiede al Governo di aprire subito un confronto con il sindacato. «Di fronte al disagio delle nuove generazioni, alle povertà educative e alle crescenti difficoltà del lavoro scolastico, servono investimenti e personale, a partire da docenti e Ata, e non certamente tagli», avverte. Si allarga invece a tutta la manovra il giudizio fortemente critico della Cgil. Con l'inflazione alle stelle, la perdita di potere d'acquisto dei salari, e l'emergenza costi dell'energia, la manovra «sembra scritta dal governo di un altro Paese», commenta il sindacato di Maurizio Landini, che si prepara allo sciopero del 20 novembre.

Le repliche

Sulle polemiche scoppiate dopo i tagli sulla scuola interviene intanto il vicepremier Matteo Salvini, che difende i "miracoli" fatti in questi anni dal collega Valditara, ma apre comunque a modifiche: "se ci fossero delle variazioni e delle migliorie, il Parlamento è lì apposta". E proprio in sede di conversione potrebbe arrivare qualche nuova sorpresa per le banche, su cui il leader della Lega resta in pressing. "Se il Parlamento riterrà che si possa chiedere, fare, ottenere anche qualcosa in più, il Parlamento è sovrano", dice. Il vicepremier si mostra invece freddo sulla misura delle targhe personalizzate: "Se io devo pagare più soldi per avere la targa personalizzata, non li pago. Però questo è un parere mio". Altro tema che entrerà nel dibattito parlamentare è sicuramente quello della 'previdenza dedicata' per le forze dell'ordine. Dopo la tragedia che ha colpito i militari italiani in Bosnia, Per FI è "un imperativo morale battersi fino in fondo" per ottenerla, assicura il leader azzurro Antonio Tajani, che promette: «Faremo di tutto perché venga inserita già nell'articolato. Se necessario - promette - presenteremo un emendamento durante l'esame parlamentare».

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