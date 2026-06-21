La Torres si muove, riflessioni su Scotto 

Sassari . Dopo la cessione definitiva al Crotone dell’attaccante Antonino Musso, la Torres deve decidere se riaccogliere la punta Gigi Scotto o lasciarlo a Treviso, che è tornato in Serie C grazie anche ai gol del sassarese (16 in 24 partite), infortunatosi poi nel girone di ritorno. Non che nel settore punte il traffico sia solo in uscita. Radiomercato parla di un interessamento per Ismet Sinani, centravanti classe 1997, avversario dei rossoblù con la maglia del Bra nell’ultima stagione. Sinani però sembra ormai diretto in Romania. Oltre all’attaccante, la squadra affidata ancora ad Alfonso Greco, cerca un difensore, un centrocampista e un esterno da inserire nel rodato nucleo che si è arricchito nella stagione scorsa con le punte Di Stefano e Sorrentino.

Inizia comunque a muoversi il mercato della Serie C, dopo che in settimana tutte e 59 le società hanno presentato domanda di ammissione. La sessantesima sarà il Foggia che prenderà il posto della fallita Ternana. L’importante per la Lega Pro è che i controlli siano serrati ed evitino figuracce come quella con il Rimini, escluso dal Girone B durante il campionato passato, che ha costretto ad annullare tutti i risultati e proseguire con sole 19 formazioni.

C’è stato anche il clamore per la notizia del Ravenna che ha annunciato come “ingaggio” quello di Ronaldinho, il fuoriclasse ex Barcellona e Milan, Pallone d’Oro nel 2005. Si tratta però di un’operazione di marketing per il club ravennate, che punta alla Serie B. L’asso brasiliano si è ritirato nel 2018, ha 46 anni e a parte la presentazione a un evento questa settimana a Miami potrebbe disputare un’amichevole, ma le possibilità di vederlo in campionato sono ridottissime.

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