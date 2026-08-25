La Torres si lecca le ferite: si ferma anche Sanat 

Sassari. Una giornata di riposo ieri per la squadra, mentre la società non può rilassarsi: il ds Colombino resta sul mercato per cercare un attaccante, mentre la società prepara la presentazione di domani al “Vanni Sanna” con inizio alle 19.30. L'impressione è che la Torres voglia presentarsi ai tifosi con un nuovo acquisto per lenire le ferite lasciate non tanto dalla preventivata sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia (4-1) quanto dall'evitabile rovescio di Livorno (2-1) in una gara dominata per mezz'ora. Il rimpianto è quello di avere realizzato solo una rete a fronte di cinque occasioni costruite. Il rimorso è per il rigore regalato, laddove sarebbe bastato che il difensore Berto allontanasse il pallone calciandolo anche fuori per evitare di consegnare la palla all'avversario.

Evidente poi il calo atletico nell'ultima mezz'ora di diversi giocatori. Forse il tecnico Greco sarebbe potuto ricorrere prima ai cambi e inserire anche Masala per dare forza fisica al centrocampo.

Rosa corta

A preoccupare non è tanto il risultato, quanto le numerose assenze per infortunio che hanno accorciato la rosa. Il difensore Scaringi e l'attaccante Sorrentino ne avranno ancora per due-tre settimane. Il difensore Nunziatini invece era in panchina nella trasferta toscana e sembra recuperabile in tempi brevi. Ieri la società sassarese ha chiarito anche la situazione del trequartista Lunghi e della seconda punta Sanat. «Nel corso della rifinitura pre Livorno-Torres, Ayman Sanat ha riportato un lieve affaticamento muscolare all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate giornalmente in vista del match casalingo contro la Sambenedettese. Alberto Lunghi invece non ha ancora smaltito del tutto la botta alla mandibola rimediata nell’amichevole contro l’Alghero. Il trequartista rossoblù si allena regolarmente tra campo e palestra, ma deve evitare contatti/contusioni alla parte interessata. Anche in questo caso, viene valutato giornalmente dallo staff medico del Club».

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