La terza volta del Napoli 

Napoli 2

Bologna 0

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (39’ st Buongiorno), Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (23’ st Gutierrez), Neres (33’ st Mazzocchi), Elmas (23’ st Lang), Hojlund. Allenatore Conte.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumí, Miranda, Ferguson (23’ st Dallinga), Pobega, Orsolini (34’ st Dominguez), Odgaard (1’ st Moro), Cambiaghi (23’ st Rowe), Castro (34’ st Immobile). Allenatore Italiano.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : pt 39’ Neres; st 12’ Neres.

Note : ammoniti Conte, Holm, Heggem, Cambiaghi, Politano.

Riad. Si scrive Supercoppa, si legge David Neres. La doppietta del brasiliano regala al Napoli il terzo trofeo dopo quelli vinti nel 1990 e 2014, entrambe le volte contro la Juventus. Ora la vittima è il Bologna, ubriacato dal palleggio dei partenopei, sempre in controllo della partita.

La gara

La squadra di Vincenzo Italiano soffre per tutti i 90’ le folate avversarie, guidate da un Neres incontenibile - a segno nel primo tempo con una perla di sinistro da fuori area e nel secondo con un morbido pallonetto che punisce l’unico, ma grave, errore di Ravaglia - e sempre ben assistito da Hojilund.

In avvio l’11 di Conte, che ha potuto riposare un giorno in più, ricalca quello della semifinale. Il Bologna schiera Cambiaghi al posto dell’infortunato Bernardeschi e Ferguson per Moro. La linea difensiva è molto alta. Neres e Elmas trovano spazi e il macedone, servito da McTominay, al 10’ ha una buona occasione ma calcia a lato.

Il Napoli, aggressivo, prende l’iniziativa. Ancora Elmas al tiro, questa volta da fuori area, Ravaglia blocca. Il Bologna si affida alle ripartenze, come quella di Odgaard al 21’ con un sinistro sul fondo. Un fallo fischiato a Hojilund fa infuriare Conte, ammonito da Colombo. Cresce la pressione dei campioni d’Italia e al 31’ Ravaglia devia un pericoloso tiro-cross di McTominay. Al 36’ compie un mezzo miracolo sull’inserimento centrale di Spinazzola. Ma solo 3’ dopo il portierone del Bologna non può nulla contro la parabola disegnata da Neres: il sinistro del brasiliano da fuori area è letale e manda il Napoli al riposo in vantaggio.

Ripresa

Italiano cambia e al rientro Moro sostituisce Odgaard mentre Ferguson avanza. C’è subito lavoro per Ravaglia, che devia in angolo su Hojilund e poi si ripete sul colpo di testa di Rrahmani. La reazione rossoblù è nel cross di Orsolini che pesca Ferguson al limite dell’area piccola. Il colpo di testa però è centrale e Milinkovic-Savic blocca. Al 12 è Ravaglia, fin lì impeccabile, si fa intercettare da Neres l’appoggio su Lucumi e il brasiliano con un pallonetto firma la sua doppietta.

Il Napoli, rassicurato dal doppio vantaggio, si diverte e sfiora il 3-0, ancora su una combinazione Hojilund-Helmas. Conte decide due sostituzioni: Lang e Gutierrez per Elmas e Spinazzola. Italiano toglie Ferguson e Cambiaghi, entrano Rowe e Dallinga. Al 33’ esce tra gli applausi Neres per far posto a Mazzocchi. Nel Bologna è il momento di Immobile e Dominguez, escono Castro e Orsolini disinnescati dalla superiorità dei partenopei. Al 43’ Politano sul cross di Gutierrez è quasi sorpreso dal pallone e, a un metro dalla porta, manda alto. Alla fine Conte balla con tutta la panchina.

Le reazioni

Deluso Italiano: «Ci abbiamo provato, ma il Napoli ha meritato. Neres era in giornata di grazia, noi abbiamo dato tutto, usciamo a testa alta». Raggiante Conte: «Complimenti ai ragazzi, hanno fatto un torneo impeccabile. Ci tenevamo, c’era la voglia di regalare il trofeo ai tifosi. Complimenti anche al Bologna. Il Napoli oggi comanda? No, non siamo pronti. Ma abbiamo fatto una grande partita».

