VaiOnline
Sinnai.
31 dicembre 2025 alle 00:40

La tassa di soggiorno votata soltanto dalla maggioranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Passa con i soli voti della maggioranza, il regolamento per l’istituzione della tassa di soggiorno a Sinnai. Diverse le sedute necessarie per arrivare al voto finale, dopo la presentazione di una sessantina di emendamenti della minoranza che sollecitava la revisione del regolamento. A presentarli sono stati i consiglieri Aldo Lobina, Roberto Loi, Walter Zucca e Paride Casula.

L’assessore al Turismo, Cristiano Spina, ha detto che «l’imposta sarà destinata alla promozione turistica e al potenziamento dei servizi per visitatori e residenti, con l’obiettivo dichiarato di innalzare la qualità dell’offerta e generare ritorni economici sul territorio». Il consigliere Aldo Lobina, di Sinnai libera, ha replicato: «Ci siamo espressi contrari a un regolamento concepito dalla solo maggioranza e che doveva essere rivisto. Di certo, far pagare le tasse per servizi che non ci sono appare poco opportuno».

«Gli emendamenti», per il capogruppo di Forza Italia, Walter Zucca, «sono stati tutti respinti senza una spiegazione. Alla maggioranza abbiamo comunque strappato l’impegno a modificare il regolamento dei tributi per evitare il rischio di accertamenti a chi ospiterà nelle vacanze i propri familiari non residenti». Per Roberto Loi, capogruppo di Uniti per Sinnai, «ci siamo battuti contro una tassa inopportuna, che porterà briciole: si prevedono 11mila presenze con un introito di appena 20mila euro annui». Sono intervenuti anche la sindaca Barbara Pusceddu e i consiglieri Paride Casula, Marco Floris, Massimo Lebiu, Ruben Tremulo, Giulia Giglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 