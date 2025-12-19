VaiOnline
Guspini.
20 dicembre 2025 alle 00:27

La strana foto per gli indennizzi 

La comunicazione è di servizio. L’immagine scelta per accompagnarla sa di apocalittico, nel senso di Apocalypse Now: due pescatori impegnati a svuotare le reti su una barca e, sullo sfondo, un elicottero che sgancia una bomba e un cacciatorpediniere che ha appena esploso un colpo di artiglieria pesante. Negli uffici del Comune di Guspini vedono così la convivenza tra attività ittiche e esercitazioni militari nel mare davanti alla costa occidentale. E fanno ricorso all’intelligenza artificiale per creare la foto a corredo dell’annuncio dell’apertura della finestra per la richiesta degli indennizzi destinati ai pescatori che non possono uscire a lavorare a causa delle attività del poligono di Capo Frasca.

Una nota che non passa inosservata, pubblicata sulle pagine social dell’amministrazione e anche sul sito istituzionale. Chi vuole presentare domanda potrà farlo dal 7 gennaio al 28 febbraio: il portale offre tutte le indicazioni. ( )

