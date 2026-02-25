Sarà il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo uno degli ospiti di Simona De Francisci (nella foto) oggi a “La Strambata” su Radiolina dalle 12.30. In diretta da Assisi ci racconterà l’ostensione dei resti di San Francesco (a ottobre ricorrono 800 anni dalla morte) e la commozione dei 400 mila fedeli che si sono prenotati per entrare in basilica.

Con Alessandro Aresu (editorialista de L’Unione Sarda) si parlerà di intelligenza artificiale, mentre con Rosario Donato (Confindustria RadioTV) si affronterà il tema della radio (Dab/Fm) che rischia di scomparire dai cruscotti delle nuove auto. Infine si parlerà anche di sicurezza stradale e della seconda serata del Festival di Sanremo.