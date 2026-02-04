La stalker di Madalina Ghenea condannata a un anno e sei mesi 

Milano. «Denunciate, denunciate denunciate»: è l'appello della modella e attrice Madalina Ghenea dopo che ieri la sua stalker è stata condannata a un anno e 6 mesi di carcere e a compiere un percorso in un centro di recupero quando la sentenza sarà diventata definitiva. La giudice di Milano, Elisabetta Canevini, ha disposto la sospensione condizionale della pena subordinata al versamento provvisionale entro 2 mesi dal giudizio in giudicato di 40mila euro per la modella e di 10mila per sua madre, parti civili nel processo nei confronti di una donna di 45 anni accusata di stalking per averla perseguitato sui social con messaggi offensivi e minacce. L'avvocata Maria Manuela Mascalchi, legale di Ghenea, aveva chiesto per la modella un risarcimento di 5 milioni di euro e una provvisionale di 500mila euro e per la madre 200mila euro di danni e 50mila di provvisionale. La giudice ha disposto che i danni vanno liquidati con un procedimento civile.

