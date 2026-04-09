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L’intervista.
10 aprile 2026 alle 00:31

«La Sogaer è anche mia, non possiamo regalare la nostra indipendenza»  

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«Sia ben chiaro: la Camera di commercio è anche mia». Ergo, «esprimo tutta la contrarietà alla vendita dell’aeroporto di Cagliari». Paolo Angius, volto storico del commercio nel capoluogo, un negozio in via Garibaldi, ha scritto il post su Facebook all’inizio del mese. Da allora «ho ricevuto decine e decine di chiamate, pieno sostegno ad andare avanti». Angius, da «sempre contrario alla privatizzazione», è al lavoro per «organizzare un’assemblea pubblica». Segue la spiegazione sulla personalizzazione della battaglia: «La Camera si sostiene principalmente con il diritto annuale versato dalle imprese iscritte e con i proventi dei servizi erogati. E siccome noi paghiamo, abbiamo il diritto di scegliere il destino dell’aeroporto».

Angius parte da un presupposto: «Il Mameli è il principale snodo aereo della Sardegna, fondamentale per il turismo e per l’economia locale. Finora ha garantito la mobilità dei sardi e di chi sceglie la nostra Isola per le vacanze. Consegnando lo scalo in mani private ne va della nostra libertà e indipendenza». Il commerciante entra nel merito della cessione: «Ci dicono che sopra i cinque milioni di passeggeri c'è l'obbligo dell'aumento di capitale. Noi rispondiamo che la Sogaer ha 44 milioni di riserve in bilancio, da poter utilizzare a questo scopo». Ancora: «È da dimostrare che la gestione di F2i sia più performante. Gradiamo mantenere le chiavi della porta di casa nostra e non dover pagare a terzi il dazio sul passaggio».

Ad Angius non piace nemmeno il ruolo della Regione: «Vogliono versare 30 milioni di soldi pubblici per arrivare al 9,25% e non contare nulla. Davvero non comprendiamo il senso dell’operazione: l'aeroporto ha chiuso il 2024 con 10,5 milioni di utili». ( al. car. )

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