VaiOnline
Elmas.
23 dicembre 2025 alle 00:49

La sindaca salvata dalla minoranza 

L’opposizione: ma serve un cambio di rotta. Orrù: non intendo dimettermi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’opposizione lancia una scialuppa di salvataggio alla sindaca Maria Laura Orrù in difficoltà dopo la fuoriuscita dei consiglieri del gruppo del Pd e degli Indipendenti dalla maggioranza: «Non chiediamo le dimissioni della sindaca, c’è bisogno di continuità per il bene della cittadina. Ma vogliamo un cambio di rotta: maggiore condivisione e attenzione verso temi prioritari come quello della messa in sicurezza della Statale 130», hanno detto all’unisono dall’opposizione.

La situazione

Il momento è delicato: al fianco della prima cittadina sono rimasti sei fedelissimi, gli altri dieci sono formalmente fuori dalla maggioranza. Numeri troppo risicati per andare avanti a un anno e mezzo alla scadenza della consiliatura? Orrù non intende andare a elezioni anticipate: «Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi delle dimissioni ma non sono legata alla carica di sindaco in modo ossessivo: se ci saranno le condizioni per andare avanti lo farò con serenità, senso di responsabilità e onestà intellettuale. Ritengo che il Pd non abbia voltato le spalle alla maggioranza: ha compiuto una scelta politica chiara e precisa, che non condivido ma che rispetto». La sindaca non si sente sotto scacco: «Credo che le uniche persone che possano davvero mettermi in discussione siano gli elettori. Allo stesso tempo sono convinta che anche i consiglieri comunali, con senso di responsabilità, siano chiamati a valutare i provvedimenti nel merito, mettendo al centro esclusivamente il bene della comunità».

Nuovo assetto

Il Consiglio ha comunque approvato il programma dei lavori pubblici e il Documento unico di programmazione del prossimo triennio grazie a un complicato calcolo numerico: dei cinque ribelli del centrosinistra in Aula (Giacomo Carta, Fabiola Nucifora, Valter Piscedda, Umberto Spiga e Sara Piras erano presenti solo 3 che si sono astenuti insieme a Giuseppe Argiolas da sempre in minoranza. I voti decisivi sono arrivati da sindaca, 2 assessori, 4 consiglieri della maggioranza e da Antonio Ena della minoranza.

Maria Laura Orrù fa di realismo virtù: «I conti della maggioranza si fanno quando il Consiglio comunale affronta scelte politiche. Di fronte a provvedimenti indispensabili per la nostra comunità, maggioranza e minoranza hanno il dovere di assumere un atteggiamento responsabile e di votarli nell’interesse generale della collettività. Chi invece sceglierà la strada della contrapposizione pregiudiziale dovrà assumersi fino in fondo la responsabilità di fronte ai cittadini e alle cittadine, quando sarà chiamato a rendere conto del proprio operato».

Le reazioni

Chiara la posizione di Ercolano Massetti e Giuseppe Argiolas: «Proseguiremo con il nostro ruolo di opposizione, ma non è nostra intenzione chiedere le dimissioni della sindaca. Voteremo di volta in volta secondo coscienza».

C’è poi la questione Statale 130, le cui preoccupazioni sono condivise anche da Silvio Ruggeri (minoranza): «I lavori non dovrebbero cominciare da Decimomannu come vuole Orrù, ma da Elmas».

«Il problema, ora, è della sindaca - ha ribadito Giacomo Carta (Pd) - perché per far approvare i punti all’ordine del giorno ha necessità di avere una maggioranza di numeri. D’ora in avanti valuteremo di volta in volta gli argomenti portati in Consiglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il concerto

«Io, eroCaddeo, riparto da qui»

l Auriemma
Le festività

Natale, la crisi va in vacanza Forti spese per doni e cenone

La tradizione batte anche l’inflazione e gli stipendi bassi:  buoni affari al mercato di Cagliari, resistono gli altri negozi 
Andrea Artizzu
Sotto l’albero.

Oristano non rinuncia ai pacchi da scartare

Marianna Guarna
Il Piano straordinario d’abbattimento delle liste d’attesa per ora non produce effetti

Colonscopia e visita allergologica: in Sardegna impossibile prenotare

Dal Cup Web emergono dati allarmanti, in tilt il sistema sanitario 
Sara Marci
Culle vuote

Legge per le famiglie, Alghero indica le buone pratiche

Non assistenzialismo ma servizi, la regia di un’Agenzia regionale 
Caterina Fiori
Milano

Quindicenne in balia dei baby-rapinatori

Derubato anche delle scarpe e costretto a prelevare. Poi l’arresto della gang 