La Salle, 65 anni di attività con nuove iniziative 

Una società che da tanto tempo è radicata nel territorio, nel cuore della Città metropolitana di Cagliari e che in questi ultimi anni è riuscita a riportare il giusto entusiasmo calcistico nella cittadina.

Quest’anno la società de La Salle festeggerà il suo 65° compleanno e sicuramente ha raggiunto il suo primo obiettivo, ricreare interesse attorno alla squadra come ha confermato il presidente Simone Murgia a Radiolina durante la trasmissione “Giovani di categoria”: «Monserrato non viveva questo entusiasmo calcistico da troppi anni. Progettare e costruire in una piazza come la nostra, circondata da grandi realtà calcistiche che da decenni fanno parte del mondo del calcio, non era semplice. Noi tentiamo di differenziarci cercando di dare non solo valore dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale e umano, costruendo i nostri valori a partire dalla scuola calcio».

I 350 tesserati raggiunti in pochi anni testimoniano il buon lavoro svolto, abbinato anche ai risultati sul campo, come quello dei Giovanissimi che hanno conquistato la categoria Élite, un traguardo che la società monserratina non aveva mai raggiunto. Lo stesso esito che spera di ottenere la prima squadra, che domani si giocherà la finale dei playoff di Seconda Categoria contro il Golfo Aranci. E lo stesso Murgia ha le idee ben chiare sul prossimo obiettivo: «Il nostro impegno sportivo è quello di riuscire a portare una piazza come quella di Monserrato in una categoria ancora più importante come quella della Promozione. Sappiamo bene che ci vorrà tanto tempo, ma stiamo costruendo con calma e pazienza dal basso, ovvero dal nostro settore giovanile».

Grazie al supporto dell’amministrazione comunale, fra poco partiranno anche i lavori di modernizzazione nella struttura del vecchio aeroporto. E la società biancorossa ha preso un altro impegno con il territorio: «Vogliamo dedicarci anche al sociale, con un occhio di riguardo all’autismo», conclude il presidente Murgia.

RIPRODUZIONE RISERVATA